Украина ввела чрезвычайное положение в сфере энергетики

Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в среду.
Согласно обнародованному на правительственном портале в среду вечером распоряжению, чрезвычайные меры действуют на протяжении одного месяца с момента его опубликования.
Введение временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке Украины позволит при необходимости осуществлять веерные отключения электроэнергии, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Предусматривается и пункт, который применяется при срочных проблемах и диспропорциях между потреблением и производством электроэнергии. Мы будем задействовать веерные отключения для того, чтобы сбалансировать производство и потребление", - сказал он на внеочередном заседании кабинета министров Украины в среду вечером.
По его словам, принятие распоряжения позволит минимизировать использование антрацитовой группы угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) для обеспечения стабильной работы энергосистемы страны. Такие меры позволят снизить использование антрацита в зимний период на 300-350 тыс. тонн в месяц.
И.Насалик также отметил, что распоряжение предоставляет НЭК "Укрэнерго" возможность в "ручном режиме" определять необходимость задействования блоков ТЭС, что является уходом от работы блоков по ценовым заявкам.
Кроме того, распоряжение предусматривает снижение минимум на 500 МВт "горячего" резерва энергомощностей ГК ТЭС, который необходим на случай внеплановой остановки атомных энергоблоков. В то же время, на сегодня существует профицит атомных мощностей, в том числе, благодаря выходу 14 февраля из планового ремонта блока №2 Южно-Украинской АЭС.
Как сообщалось, в конце января ветераны спецоперации в Донбассе и народные депутаты заблокировали ветку железной дороги Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Позднее была заблокирована станция Светланово, а 10 февраля был перекрыт переезд Ясиноватая - Константиновка.
Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 5 по 12 февраля, по данным "Укрэнерго", сократились на 4,9% (на 79 тыс. тонн) - с 1,609 млн тонн до 1,53 млн тонн. В частности, запасы углей антрацитовых марок за неделю уменьшились на 1,9% (на 16 тыс. тонн) - до 842 тыс. тонн, марок "Г" и "Д" - на 8,4% (на 63 тыс. тонн), до 688 тыс. тонн.
По словам главы НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, запасов антрацита на складах ТЭС хватит на 40 суток работы. В то же время необходимо учитывать, что эти запасы на разных станциях отличаются - от 14 до 100 суток.
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