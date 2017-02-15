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Дальнее зарубежье 15.02.2017 22:45

Трамп обещает принять меры, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп пообещал в среду принять меры, чтобы Иран никогда не получил доступ к ядерному оружию.

"Моя администрация уже ввела дополнительные санкции против Ирана. И я предприму и другие шаги, чтобы Иран никогда не смог разработать ядерное оружие", - сказал он в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Соглашение по атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников, Д.Трамп назвал "одной из худших сделок, которые я когда-либо видел".

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Тэги: США, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]