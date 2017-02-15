Трамп обещает принять меры, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп пообещал в среду принять меры, чтобы Иран никогда не получил доступ к ядерному оружию.

"Моя администрация уже ввела дополнительные санкции против Ирана. И я предприму и другие шаги, чтобы Иран никогда не смог разработать ядерное оружие", - сказал он в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Соглашение по атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников, Д.Трамп назвал "одной из худших сделок, которые я когда-либо видел".