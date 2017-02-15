Германия выделит 300 млн евро на зарядные станции для электромобилей

В Германии начинается широкомасштабная государственная программа развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.
С 1 марта 2017 года частные инвесторы и муниципальные власти могут подавать заявки на получение правительственных субсидий, объявило министерство транспорта ФРГ.
Минтранс выделяет 300 млн евро на установку 15 тыс. зарядных терминалов по всей стране.
При этом приоритет отдается дорогостоящим станциям быстрой зарядки. На финансирование 5 тыс. таких терминалов пойдут две трети выделенной суммы - 200 млн евро. Оставшиеся 100 млн евро предназначены для помощи при оборудовании 10 тыс. точек для обычной зарядки, сообщает Deutsche Welle.
Министерство предъявляет к потенциальным получателям субсидий два основных требования: зарядные станции должны быть общедоступными круглосуточно и использовать электроэнергию только из возобновляемых источников.
Данная программа, рассчитанная на период до 2020 года, является составной частью целого пакета мер по развитию электромобильности в Германии, утвержденного правительством в конце апреля 2016 года. Летом прошлого года начались выплаты возмещений по 4 тыс. евро за покупку электромобиля и по 3 тыс. евро за приобретение гибридных машин.
При этом субсидирование установки зарядных станций предварительно должен был изучить и разрешить Европейский союз. Он одобрил этот шаг 13 февраля, после чего Германия в тот же день объявила о дате начала программы.
Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что предполагаемые субсидии не нарушают действующих в ЕС правил государственной поддержки бизнеса. Наоборот, по ее словам, реализация немецкой программы будет способствовать преодолению существующего на рынке дефицита и "повысит привлекательность электромобилей в глазах потребителей и предприятий". Она считает, что после создания "основополагающей зарядной инфраструктуры" для ее дальнейшего развития госпомощь, скорее всего, уже не понадобится.
На начало 2017 года в ФРГ действовало около 6,3 тыс. полностью или частично доступных широкой публике точек для зарядки электромобилей, а общее их число достигло 18 тыс., по данным германских СМИ. То есть по итогам госпрограммы установки 15 тыс. терминалов, их количество вырастет более чем на 80%.
Это не единственный проект развития зарядной инфраструктуры. Также Минтранс ФРГ параллельно реализует программу установки зарядок на всех автостоянках с ресторанами и заправками вдоль немецких автобанов.
Кроме того, германские автопроизводители BMW, Daimler, Volkswagen и американский Ford с ноября 2016 года работают над созданием совместного предприятия, которое займется строительством и эксплуатацией станций быстрой зарядки электромобилей вдоль важнейших автомагистралей Германии и Европы.
Помимо этого постоянно расширяется фирменная сеть станций для зарядки американской компании Tesla, устанавливаются бесплатные зарядные устройства на автостоянках крупнейшей в Германии сети супермаркетов Aldi, а также быстро растет число терминалов на парковках, в жилых кварталах, при гостиницах и автосалонах.
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