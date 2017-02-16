Путин 16 февраля примет участие в коллегии ФСБ

Президент России Владимир Путин 16 февраля примет участие в коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе коллегии "будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2016 году и определены приоритетные задачи на 2017 год", говорится в сообщении пресс-службы.