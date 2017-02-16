Валютные резервы Азербайджана за 2016 год сократились на 4%

Стратегические валютные резервы Азербайджана по данным на 31 декабря 2016 года составили $37,6 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 1 января 2016 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли около $39 млрд. Таким образом, за 2016 год валютные резервы сократились на 3,6%.

«По данным на конец 2016 года, Азербайджан имеет стратегические валютные резервы в объеме $37,6 млрд, достаточные для оплаты импорта товаров и услуг в течение 28 месяцев. В целом, валютные резервы в 4,1 раза превышают внешний долг страны», - отметили в Центробанке.

Валютные резервы Азербайджана на начало 2017 года эквиваленты объему ВВП за 2016 год.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

А.Азизов