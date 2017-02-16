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Макроэкономика 16.02.2017 08:38

Валютные резервы Азербайджана за 2016 год сократились на 4%

Стратегические валютные резервы Азербайджана по данным на 31 декабря 2016 года составили $37,6 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 1 января 2016 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли около $39 млрд. Таким образом, за 2016 год валютные резервы сократились на 3,6%.

«По данным на конец 2016 года, Азербайджан имеет стратегические валютные резервы в объеме $37,6 млрд, достаточные для оплаты импорта товаров и услуг в течение 28 месяцев. В целом, валютные резервы в 4,1 раза превышают внешний долг страны», - отметили в Центробанке.

Валютные резервы Азербайджана на начало 2017 года эквиваленты объему ВВП за 2016 год.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]