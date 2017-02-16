Мавзолей Ленина закрывается на два месяца для проведения регламентных работ с телом вождя

Мавзолей Ленина на Красной площади в четверг закрывается для посетителей на два месяца.
"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В.И.Ленина будет закрыт для доступа посетителей", - сообщили ранее "Интерфаксу" в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральный службы охраны (ФСО).
Характер предстоящих работ в ЦОС ФСО "Интерфаксу" комментировать отказались.
Между тем источник, осведомленный о проведении этих регламентных работ, сообщил "Интерфаксу", что они будут связаны, прежде всего, с обеспечением сохранности забальзамированного тела В.И.Ленина.
Плановая профилактика в мавзолее проводится, как правило, раз в два года. В последний раз мавзолей В.И.Ленина закрывали с этой целью в феврале-апреле 2015 года.
По словам источника, в этот раз профилактические работы будут вестись именно с телом вождя, но костюм, в который одет В.И.Ленин, менять не планируется. "Переодевание" происходит раз в несколько лет.
Весь период профилактических работ тело В.И.Ленина будет оставаться в мавзолее, добавил собеседник агентства.
Он напомнил, что работы с забальзамированным телом В.И.Ленина ведут специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) и Лаборатории медико-биологических структур.
"Регламентные работы с телом Ленина являются уникальным научным экспериментом. Они проводятся на протяжении многих десятилетий. Научная школа, которая занимается этой деятельностью, сложилась в середине 20-х годов", - отметил источник.
Специалисты отмечают, подчеркнул он, что благодаря новейшим достижениям науки, тело В.И.Ленина, забальзамированное в 1924 году, находится в удовлетворительном состоянии и может сохраняться неопределенно долгое время.
Говоря о здании мавзолея, источник отметил, что в настоящее время все расположенные в нем системы работают штатно, фундамент не испытывает внешнего негативного воздействия.
Собеседник агентства напомнил, что в 2013 году в мавзолее были проведены масштабные реконструкционные работы, позволившие устранить крен в фундаменте здания и провести в нем гидроизоляцию. Ремонт продолжался более восьми месяцев.
В обычные дни Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.
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