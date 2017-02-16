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Макроэкономика 16.02.2017 08:48

Манат к доллару за 2016г подешевел на 13,6% - Центробанк

Манат по отношению к доллару в 2016 году подешевел на 13,6%, отмечается в обзоре Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о денежной политике за прошлый год.

"В 2016 году манат несколько раз укреплялся и несколько раз дешевел. Максимальный курс по отношению к доллару в отчетном периоде составил 1,6456 AZN/$1 и был зафиксирован 11 марта, минимальный курс - 1,49 AZN/$1 был зафиксирован 25 мая", - отмечается в обзоре.

В целом, за 2016 год манат к доллару подешевел на 13,6%.

"Среднедневной курс маната к доллару в 2016 году составил 1,5965 манат/$1", - отмечается в обзоре.

Как сообщалось ранее, в 2015 году в результате двух девальваций манат по отношению к доллару подешевел на 98,8%.

А.Азизов

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Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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