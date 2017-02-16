В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж

15 февраля с.г. в Образовательном комплексе «Модерн» города Баку (директор Мина Алиева) состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова.
Учащиеся, под руководством учителя русского языка и литературы Аиды Новрузовой, представили литературно-музыкальную композицию о жизни и творчестве Николая Некрасова.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов в своем выступлении поблагодарил педагогический коллектив комплекса, учащихся и их родителей за большое внимание к русской классической литературе. Здесь ежегодно проходят конкурсы, викторины, открытые уроки, театральные постановки, литературные вечера, посвященные творчеству русских поэтов и писателей.
Он передал в библиотеку комплекса подборку учебной и художественной литературы на русском языке.
Образовательный комплекс «Модерн» существует 5 лет, он является уникальным по системе преподавания. Оно ведется на трех языках: азербайджанском, английском и русском.
Перед началом мероприятия Мина Алиева и Валентин Денисов обсудили ряд вопросов развития сотрудничества между Образовательным комплексом «Модерн» и Российским информационно-культурным центром в городе Баку.
Фотографии:
1. Н.Некрасов
2. В Образовательном комплексе «Модерн» города Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Н.Некрасова
3. Директор Образовательного комплекса «Модерн» города Баку М.Алиева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Л.Якунина и руководитель представительства Россотрудничества В.Денисов обсуждают перспективы сотрудничества
4. Руководитель представительства Россотрудничества В.Денисов передал в библиотеку Образовательного комплекса «Модерн» города Баку комплекса подборку учебной и художественной литературы
5 - 16. В Образовательном комплексе «Модерн» города Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Н.Некрасова
17. Выступает руководитель представительства Россотрудничества В.Денисов
18. Образовательный комплекс «Модерн» города Баку
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