В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж

15 февраля с.г. в Образовательном комплексе «Модерн» города Баку (директор Мина Алиева) состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова.

Учащиеся, под руководством учителя русского языка и литературы Аиды Новрузовой, представили литературно-музыкальную композицию о жизни и творчестве Николая Некрасова.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов в своем выступлении поблагодарил педагогический коллектив комплекса, учащихся и их родителей за большое внимание к русской классической литературе. Здесь ежегодно проходят конкурсы, викторины, открытые уроки, театральные постановки, литературные вечера, посвященные творчеству русских поэтов и писателей.

Он передал в библиотеку комплекса подборку учебной и художественной литературы на русском языке.

Образовательный комплекс «Модерн» существует 5 лет, он является уникальным по системе преподавания. Оно ведется на трех языках: азербайджанском, английском и русском.

Перед началом мероприятия Мина Алиева и Валентин Денисов обсудили ряд вопросов развития сотрудничества между Образовательным комплексом «Модерн» и Российским информационно-культурным центром в городе Баку.

Фотографии:





1. Н.Некрасов

2. В Образовательном комплексе «Модерн» города Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Н.Некрасова

3. Директор Образовательного комплекса «Модерн» города Баку М.Алиева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Л.Якунина и руководитель представительства Россотрудничества В.Денисов обсуждают перспективы сотрудничества

4. Руководитель представительства Россотрудничества В.Денисов передал в библиотеку Образовательного комплекса «Модерн» города Баку комплекса подборку учебной и художественной литературы

5 - 16. В Образовательном комплексе «Модерн» города Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Н.Некрасова

17. Выступает руководитель представительства Россотрудничества В.Денисов

18. Образовательный комплекс «Модерн» города Баку