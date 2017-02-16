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16.02.2017 08:49

В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж

15 февраля с.г. в Образовательном комплексе «Модерн» города Баку (директор Мина Алиева) состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова.

Учащиеся, под руководством учителя русского языка и литературы Аиды Новрузовой, представили литературно-музыкальную композицию о жизни и творчестве Николая Некрасова.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов в своем выступлении поблагодарил педагогический коллектив комплекса, учащихся и их родителей за большое внимание к русской классической литературе. Здесь ежегодно проходят конкурсы, викторины, открытые уроки, театральные постановки, литературные вечера, посвященные творчеству русских поэтов и писателей.

Он передал в библиотеку комплекса подборку учебной и художественной литературы на русском языке.

Образовательный комплекс «Модерн» существует 5 лет, он является уникальным по системе преподавания. Оно ведется на трех языках: азербайджанском, английском и русском.

Перед началом мероприятия Мина Алиева и Валентин Денисов обсудили ряд вопросов развития сотрудничества между Образовательным комплексом «Модерн» и Российским информационно-культурным центром в городе Баку.

Фотографии:


1. Н.Некрасов

2. В Образовательном комплексе «Модерн» города Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Н.Некрасова

3. Директор Образовательного комплекса «Модерн» города Баку М.Алиева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Л.Якунина и руководитель представительства Россотрудничества В.Денисов обсуждают перспективы сотрудничества

4. Руководитель представительства Россотрудничества В.Денисов передал в библиотеку Образовательного комплекса «Модерн» города Баку комплекса подборку учебной и художественной литературы

5 - 16. В Образовательном комплексе «Модерн» города Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Н.Некрасова

17. Выступает руководитель представительства Россотрудничества В.Денисов

18. Образовательный комплекс «Модерн» города Баку

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]