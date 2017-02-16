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Дальнее зарубежье 16.02.2017 09:05

США планируют создать новый военный альянс на Ближнем Востоке - СМИ

США и ряд ближневосточных стран работают над созданием нового военного альянса на Ближнем Востоке, сообщила газета Wall Street Journal со ссылками на арабские источники.

По замыслу Вашингтона, новая структура должна будет противостоять политике Ирана, и обеспечивать разведывательной информаций Израиль, обеспечивать коллективную оборону против любой агрессии.

В нее могут войти Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания и другие страны региона.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]