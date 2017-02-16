США планируют создать новый военный альянс на Ближнем Востоке - СМИ

США и ряд ближневосточных стран работают над созданием нового военного альянса на Ближнем Востоке, сообщила газета Wall Street Journal со ссылками на арабские источники.

По замыслу Вашингтона, новая структура должна будет противостоять политике Ирана, и обеспечивать разведывательной информаций Израиль, обеспечивать коллективную оборону против любой агрессии.

В нее могут войти Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иордания и другие страны региона.