Нефть стабильна в четверг, Brent торгуется выше $55,7 за баррель

Цены на нефть почти не меняются в четверг после столь же невыразительной динамики по итогам предыдущей сессии.

Объем товарных запасов нефти в США на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей.

Однако в глазах инвесторов эти данные компенсируются новостями о снизившихся показателях нефтедобычи в странах ОПЕК.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в четверг уменьшилась на 1 цент (0,02%) - до $55,74 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 5 центов (0,07%) - до $53,03 за баррель. Более активный апрельский контракт потерял также менее 0,1% и стоил $53,56 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,4%, до $55,75 за баррель, WTI - на 0,2%, до $53,11 за баррель.

По мнению экспертов в области технического анализа, на данный момент рынок нефти в США "благоприятствует спокойным быкам", а ключевая зона находится в диапазоне от $50 до $52 за баррель WTI, отмечает FX Street.