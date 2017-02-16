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ТЭК 16.02.2017 09:08

Нефть стабильна в четверг, Brent торгуется выше $55,7 за баррель

Цены на нефть почти не меняются в четверг после столь же невыразительной динамики по итогам предыдущей сессии.

Объем товарных запасов нефти в США на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей.

Однако в глазах инвесторов эти данные компенсируются новостями о снизившихся показателях нефтедобычи в странах ОПЕК.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в четверг уменьшилась на 1 цент (0,02%) - до $55,74 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 5 центов (0,07%) - до $53,03 за баррель. Более активный апрельский контракт потерял также менее 0,1% и стоил $53,56 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,4%, до $55,75 за баррель, WTI - на 0,2%, до $53,11 за баррель.

По мнению экспертов в области технического анализа, на данный момент рынок нефти в США "благоприятствует спокойным быкам", а ключевая зона находится в диапазоне от $50 до $52 за баррель WTI, отмечает FX Street.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]