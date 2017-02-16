Банки в Азербайджане в 2016г сократили чистые объемы продаж наличных долларов в 20 раз

Банки в Азербайджане в 2016 году сократили чистые объемы продаж наличных долларов в 20 раз - до $445,4 млн, евро - в 3,3 раза - до 266,6 млн евро, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"Сокращение объема валютного рынка привело к уменьшению продаж на рынке наличной валюты. В 2016 году по сравнению с 2015 годом года банки сократили чистые объемы продаж долларов (разница между покупкой и продажей валюты) в 20 раз - до $445,4 млн, евро - в 3,3 раза - до 266,6 млн евро", - отметили в Центробанке.
В целом, объем валютного рынка Азербайджана в 2016 году резко сократился по сравнению с показателем 2015 года. В частности, объем операций с долларами США сократился в 3,2 раза, с евро - в 2,4 раза. "84,9% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 15,1% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.
По данным Центробанка, в 2016 году 34,4% валютных операций было проведено на межбанковском валютном рынке, 65,6% - на внутрибанковском валютном рынке.
А.Азизов
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