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Финансы 16.02.2017 09:13

Банки в Азербайджане в 2016г сократили чистые объемы продаж наличных долларов в 20 раз

Банки в Азербайджане в 2016 году сократили чистые объемы продаж наличных долларов в 20 раз - до $445,4 млн, евро - в 3,3 раза - до 266,6 млн евро, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Сокращение объема валютного рынка привело к уменьшению продаж на рынке наличной валюты. В 2016 году по сравнению с 2015 годом года банки сократили чистые объемы продаж долларов (разница между покупкой и продажей валюты) в 20 раз - до $445,4 млн, евро - в 3,3 раза - до 266,6 млн евро", - отметили в Центробанке.

В целом, объем валютного рынка Азербайджана в 2016 году резко сократился по сравнению с показателем 2015 года. В частности, объем операций с долларами США сократился в 3,2 раза, с евро - в 2,4 раза. "84,9% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 15,1% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.

По данным Центробанка, в 2016 году 34,4% валютных операций было проведено на межбанковском валютном рынке, 65,6% - на внутрибанковском валютном рынке.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]