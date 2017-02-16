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Регион 16.02.2017 09:25

В Тбилиси неизвестные ранили сотрудника Интерпола - СМИ

Двое неизвестных в ночь на четверг в Тбилиси на улице Шатберашвили обстреляли автомашину, в которой находились несколько человек, предположительно сотрудники Тбилисского бюро Интерпола, сообщают грузинские СМИ.

Один сотрудник Интерпола ранен и доставлен в больницу.

Правоохранительные органы пока не дают комментариев по этому факту

Накануне была распространена информация, что в Батумском аэропорту грузинские сотрудники Интерпола задержали гражданина США, который по обвинению в терроризме находился в международном розыске по требованию Узбекистана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ИНТЕРПОЛ, СОТРУДНИК, РАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]