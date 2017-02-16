В Тбилиси неизвестные ранили сотрудника Интерпола - СМИ

Двое неизвестных в ночь на четверг в Тбилиси на улице Шатберашвили обстреляли автомашину, в которой находились несколько человек, предположительно сотрудники Тбилисского бюро Интерпола, сообщают грузинские СМИ.

Один сотрудник Интерпола ранен и доставлен в больницу.

Правоохранительные органы пока не дают комментариев по этому факту

Накануне была распространена информация, что в Батумском аэропорту грузинские сотрудники Интерпола задержали гражданина США, который по обвинению в терроризме находился в международном розыске по требованию Узбекистана.