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Дальнее зарубежье 16.02.2017 09:17

Тиллерсон в Бонне обсудит с Лавровым борьбу с ИГ и ситуацию на Украине

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бонне собирается обсудить борьбу с "Исламским государством" (запрещено в РФ) и ситуацию на Украине, сообщил представитель американского госдепартамента.

"Очевидные (вопросы-ИФ), которые уже обсуждались неоднократно - противодействие ИГИЛ (запрещено в РФ) и контртерроризм - станут темами, по которым Госсекретарь надеется выработать возможные пути для сотрудничества", - сказал он на брифинге для журналистов, добавив, что "разговор с господином Лавровым будет очень важным".

По словам представителя, на встрече с С.Лавровым в четверг, Р.Тиллерсон будет работать в пользу "прагматичного и конструктивного сотрудничества в областях, где наши интересы пересекаются".

Кроме того, госсекретарь также "будет настаивать на полном выполнении Россией Минских договоренностей в целях прекращения насилия на востоке Украины".

"Сам президент говорил, что слишком рано вести речь о снятии санкций", - сказал представитель, отвечая на вопрос журналистов, обозначит ли Р.Тиллерсон более мягкий подход к России по украинскому вопросу.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что С.Лавров в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств G-20 в Бонне встретится с госсекретарем США Р.Тиллерсоном.

Встреча глав МИД стран G-20 в Бонне пройдет 16-17 февраля.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

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Тэги: США, РОССИЯ, ТИЛЛЕРСОН, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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