Тиллерсон в Бонне обсудит с Лавровым борьбу с ИГ и ситуацию на Украине

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бонне собирается обсудить борьбу с "Исламским государством" (запрещено в РФ) и ситуацию на Украине, сообщил представитель американского госдепартамента.
"Очевидные (вопросы-ИФ), которые уже обсуждались неоднократно - противодействие ИГИЛ (запрещено в РФ) и контртерроризм - станут темами, по которым Госсекретарь надеется выработать возможные пути для сотрудничества", - сказал он на брифинге для журналистов, добавив, что "разговор с господином Лавровым будет очень важным".
По словам представителя, на встрече с С.Лавровым в четверг, Р.Тиллерсон будет работать в пользу "прагматичного и конструктивного сотрудничества в областях, где наши интересы пересекаются".
Кроме того, госсекретарь также "будет настаивать на полном выполнении Россией Минских договоренностей в целях прекращения насилия на востоке Украины".
"Сам президент говорил, что слишком рано вести речь о снятии санкций", - сказал представитель, отвечая на вопрос журналистов, обозначит ли Р.Тиллерсон более мягкий подход к России по украинскому вопросу.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что С.Лавров в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств G-20 в Бонне встретится с госсекретарем США Р.Тиллерсоном.
Встреча глав МИД стран G-20 в Бонне пройдет 16-17 февраля.
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