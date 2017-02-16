Глава сети фастфуда Пуздер снял свою кандидатуру с рассмотрения на пост министра труда США

Объявил о снятии с рассмотрения своей кандидатуры на пост министра труда США глава сети фастфуда Эндрю Пуздер.

"После тщательного рассмотрения вопроса и разговоров с моей семьей, я отзываю свою кандидатуру на пост министра труда", - приводит текст заявления Э.Пуздера телеканал CNN.

Он отметил, что для него "большая честь быть выдвинутым на пост главы министерства труда.

"Хотя я и не буду служить в администрации, я полностью поддерживаю президента и его высококвалифицированную команду", - подчеркнул бизнесмен.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер подтвердил журналистам информацию о решении Э.Пуздера. "Он снял (кандидатуру с рассмотрения - ИФ)", - сказал он.

По данным телеканала, Э.Пуздер принял решение после того, как республиканцы в Сенате сообщили Белому дому о том, что он теряет поддержку партии и не получит достаточного количества голосов для утверждения. Отмечается, что, как минимум четыре представителя, как максимум 12 заявили, что возможно не одобрят кандидатуру Э.Пуздера.

В верхней палате Конгресса у республиканцев 52 голоса, для утверждения кандидатуры на пост необходимо получить больше 50 голосов членов Сената.

Решение Э.Пуздера уйти прокомментировал сенатор США от штата Огайо, член Демократической партии Шеррод Браун: "Сегодня трудящиеся повсюду (в США-ИФ) могут вздохнуть с облегчением...Президент Трамп должен учиться на этой ошибке. Американский народ хочет такого министра труда, который бы выполнил обещание президента - в первую очередь заняться вопросом американских работников".

Э.Пуздер является главой материнской компании CKE Restaurants, которой принадлежат крупные сети ресторанов быстрого обслуживания Carl`s Jr., Hardee`s, Green Burrito и другие.