Официальные курсы Центробанка: 1,7296 AZN/$1, 1,8359 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 февраля сохранил на уровне 1,7296 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 16 февраля ЦБА установил на уровне 1,8359 манат/1EUR.
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 февраля Центробанк установил на уровне 0,0302 манат/1RUB.
Н.Аббасова
Армения обстреляла азербайджанские позиции из минометов – Минобороны
Президент Азербайджана утвердил законодательные поправки в связи с применением Закона «О рекламе»
Президент Азербайджана утвердил Меморандум о ведении политических консультаций с Венесуэлой
Гражданка Азербайджана пыталась пронести во внутренних органах золотые украшения весом более 265 грамм
В Азербайджане весной проверят знания и компетенцию около 50 тыс. преподавателей общеобразовательных учреждений
Азербайджан будет представлен на Всемирном туристическом форуме в Турции
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Турция, Россия и Иран подготовили проекты документов по итогам "Астаны-2", их предстоит согласовать странам-гарантам и затем подписать на пленарном заседании - источник
Представители девяти групп сирийской оппозиции участвуют в Астане-2 - МИД Казахстана
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
В Баку прошел открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии