Официальные курсы Центробанка: 1,7296 AZN/$1, 1,8359 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 февраля сохранил на уровне 1,7296 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 февраля ЦБА установил на уровне 1,8359 манат/1EUR.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 февраля Центробанк установил на уровне 0,0302 манат/1RUB.

Н.Аббасова