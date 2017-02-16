Центробанк Азербайджана отказался от тендера на закупку системы для уничтожения непригодных к обращению металлических денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) признал не состоявшимся тендер на закупку системы для уничтожения металлических денежных знаков, непригодных к обращению, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Как сообщалось ранее, Центробанк неоднократно продлевал срок приема предложений по тендеру. В последний раз срок приема предложений истек 13 февраля, тендерная процедура должна была состояться 14 февраля.

"Число поданных предложений по тендеру оказалось менее трех. В соответствии со статьей 11.1 закона "О госзакупках", решением тендерной комиссии тендер признан не состоявшимся", - отметили в банке.

ЦБА рассчитывала внедрить данную систему в банке в течение шести месяцев после заключения контракта с подрядчиком.

А.Азизов