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Инфраструктура и тендеры 16.02.2017 09:30

Центробанк Азербайджана отказался от тендера на закупку системы для уничтожения непригодных к обращению металлических денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) признал не состоявшимся тендер на закупку системы для уничтожения металлических денежных знаков, непригодных к обращению, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Как сообщалось ранее, Центробанк неоднократно продлевал срок приема предложений по тендеру. В последний раз срок приема предложений истек 13 февраля, тендерная процедура должна была состояться 14 февраля.

"Число поданных предложений по тендеру оказалось менее трех. В соответствии со статьей 11.1 закона "О госзакупках", решением тендерной комиссии тендер признан не состоявшимся", - отметили в банке.

ЦБА рассчитывала внедрить данную систему в банке в течение шести месяцев после заключения контракта с подрядчиком.

А.Азизов

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Тэги: ЦБА, ТЕНДЕР, ОТКАЗ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]