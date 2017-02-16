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СНГ 16.02.2017 09:37

Представители девяти групп сирийской оппозиции участвуют в Астане-2 - МИД Казахстана

Для участия в переговорах по межсирийскому урегулированию в Астану от сирийской оппозиции прибыли представители девяти группировок, сообщил директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

"От оппозиции у нас в общей сложности девять человек. Да, представители девяти (группировок - ИФ)", - сказал А Туматов журналистам в четверг.

Он добавил, что делегация от оппозиции прибыла утром в четверг.

Возглавляет ее представитель группировки "Джейш-аль-Ислам" Мохаммад Аллуш.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]