Представители девяти групп сирийской оппозиции участвуют в Астане-2 - МИД Казахстана

Для участия в переговорах по межсирийскому урегулированию в Астану от сирийской оппозиции прибыли представители девяти группировок, сообщил директор департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

"От оппозиции у нас в общей сложности девять человек. Да, представители девяти (группировок - ИФ)", - сказал А Туматов журналистам в четверг.

Он добавил, что делегация от оппозиции прибыла утром в четверг.

Возглавляет ее представитель группировки "Джейш-аль-Ислам" Мохаммад Аллуш.