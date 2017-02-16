Оппозиция на Украине требует отменить чрезвычайные меры в энергетике

Партия "Оппозиционный блок" требует от украинских властей отменить чрезвычайные меры в энергетическом секторе, введенные 15 февраля Кабинетом министров, и решить кризис поставок угля посредством прекращения блокады транспортных путей в Донбассе.

"Нынешний кризис в энергетике - искусственный. Незаконная блокада радикалами транспортных путей на Донбассе, длящаяся уже несколько недель, - это следствие бездействия власти. Не желая применять закон в отношении преступников, устроивших блокаду, власть поставила под угрозу нормальную жизнь украинцев. (...) Кризис поставок угля необходимо решать не за счет веерных отключений для обычных граждан, а через прекращение блокады транспортных путей на Донбассе", - говорится в заявлении партии, распространенном в четверг.

Таким образом, "Оппозиционный блок" требует отменить режим ЧП в энергетическом секторе и восстановить его стабильную работу.

Кабинет министров 15 февраля ввел чрезвычайные меры в энергосистеме Украины. Согласно обнародованному на правительственном портале распоряжению, чрезвычайные меры действуют на протяжении одного месяца с момента его опубликования.