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СНГ 16.02.2017 12:48

Оппозиция на Украине требует отменить чрезвычайные меры в энергетике

Партия "Оппозиционный блок" требует от украинских властей отменить чрезвычайные меры в энергетическом секторе, введенные 15 февраля Кабинетом министров, и решить кризис поставок угля посредством прекращения блокады транспортных путей в Донбассе.

"Нынешний кризис в энергетике - искусственный. Незаконная блокада радикалами транспортных путей на Донбассе, длящаяся уже несколько недель, - это следствие бездействия власти. Не желая применять закон в отношении преступников, устроивших блокаду, власть поставила под угрозу нормальную жизнь украинцев. (...) Кризис поставок угля необходимо решать не за счет веерных отключений для обычных граждан, а через прекращение блокады транспортных путей на Донбассе", - говорится в заявлении партии, распространенном в четверг.

Таким образом, "Оппозиционный блок" требует отменить режим ЧП в энергетическом секторе и восстановить его стабильную работу.

Кабинет министров 15 февраля ввел чрезвычайные меры в энергосистеме Украины. Согласно обнародованному на правительственном портале распоряжению, чрезвычайные меры действуют на протяжении одного месяца с момента его опубликования.

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Тэги: УКРАИНА, ЭНЕРГЕТИКА, МЕРЫ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]