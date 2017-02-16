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Регион 16.02.2017 13:03

Отметки о въезде в Армению не будут ставиться во внутренних паспортах россиян, заявляют в Ереване

Во внутренних паспортах граждан России, прибывающих в Армению, не будут ставиться какие-либо штампы, заявила министр юстиции Армении Арпине Ованнисян.

"В паспортах граждан тех стран, с которыми у Армении есть или будут соглашения о въезде по внутренним паспортам, не будет ставиться никаких отметок о въезде, чтобы эти паспорта не утратили силу", - сказала А.Ованнисян на заседании правительства в четверг.

По ее словам, решение принимается с целью стимулирования визитов в Армению, в частности из России.

"С Россией у нас уже есть такое соглашение. Процедуры согласованы с СНБ и МИД Армении", - отметила А.Ованнисян.

Ранее премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил начать работы по обеспечению въезда и пребывания на территории республики граждан России по внутренним паспортам.

Директору Службы нацбезопасности Георгию Кутояну К.Карапетян дал поручение до 1 марта текущего года обеспечить техническое решение вопроса.

Госкомитету по туризму премьер поручил подготовить для граждан России широкий туристический пакет.

24 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что граждане России смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.

"Мы договорились, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ", - сказал Д.Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой К.Карапетяном.

По итогам переговоров стороны подписали документ о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран.

"Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение", - сказал Д.Медведев.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПАСПОРТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]