Отметки о въезде в Армению не будут ставиться во внутренних паспортах россиян, заявляют в Ереване

Во внутренних паспортах граждан России, прибывающих в Армению, не будут ставиться какие-либо штампы, заявила министр юстиции Армении Арпине Ованнисян.
"В паспортах граждан тех стран, с которыми у Армении есть или будут соглашения о въезде по внутренним паспортам, не будет ставиться никаких отметок о въезде, чтобы эти паспорта не утратили силу", - сказала А.Ованнисян на заседании правительства в четверг.
По ее словам, решение принимается с целью стимулирования визитов в Армению, в частности из России.
"С Россией у нас уже есть такое соглашение. Процедуры согласованы с СНБ и МИД Армении", - отметила А.Ованнисян.
Ранее премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил начать работы по обеспечению въезда и пребывания на территории республики граждан России по внутренним паспортам.
Директору Службы нацбезопасности Георгию Кутояну К.Карапетян дал поручение до 1 марта текущего года обеспечить техническое решение вопроса.
Госкомитету по туризму премьер поручил подготовить для граждан России широкий туристический пакет.
24 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что граждане России смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.
"Мы договорились, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ", - сказал Д.Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой К.Карапетяном.
По итогам переговоров стороны подписали документ о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран.
"Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение", - сказал Д.Медведев.
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