Шойгу ждет разъяснений Пентагона по поводу планов США вести диалог с РФ с позиции силы

Российское военное руководство ждет от Пентагона разъяснений по поводу заявления о планах вести диалог с РФ с позиции силы.

"Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждем разъяснений позиции Пентагона", - заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Так он ответил на слова шефа Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США привержены восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но будут говорить с Москвой "с позиции силы".

"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны", - сказал С.Шойгу.

В четверг в Баку состоятся переговоры начальников Генеральных штабов РФ и США.

"Согласованной повесткой предусмотрено обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон", - сообщили накануне "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

В 2014 году из-за украинского кризиса США заморозили военное сотрудничество с Россией. После этого никаких сведений о встречах высокопоставленных военных России и США не было.