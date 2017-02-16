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СНГ 16.02.2017 13:15

Шойгу ждет разъяснений Пентагона по поводу планов США вести диалог с РФ с позиции силы

Российское военное руководство ждет от Пентагона разъяснений по поводу заявления о планах вести диалог с РФ с позиции силы.

"Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждем разъяснений позиции Пентагона", - заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Так он ответил на слова шефа Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США привержены восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но будут говорить с Москвой "с позиции силы".

"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны", - сказал С.Шойгу.

В четверг в Баку состоятся переговоры начальников Генеральных штабов РФ и США.

"Согласованной повесткой предусмотрено обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон", - сообщили накануне "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

В 2014 году из-за украинского кризиса США заморозили военное сотрудничество с Россией. После этого никаких сведений о встречах высокопоставленных военных России и США не было.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПЕНТАГОН, РАЗЪЯСНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]