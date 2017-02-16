В Азербайджане нужно внедрять институт семейных психологов – глава Госкомитета

Проблемы ранних браков, насилия в семье, частых разводов обсуждались в четверг в парламенте Азербайджана на «круглом столе», посвященном причинам возникновения семейных конфликтов и путям их предотвращения.

«В Азербайджане необходимо создать институт семейной психологии в целях решения существующих в обществе проблем, связанных с насилием в семье, ранними браками, частыми разводами», - заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщины и детей Хиджран Гусейнова.

По ее словам, азербайджанское государство серьезно заботится о благополучии семей. «Тем не менее, и у нас, к сожалению, имеются проблемы в этой сфере. Страшно читать в газетах о том, как муж убил свою жену. Или отец побил ребенка. С таким, увы, приходиться сталкиваться. По сравнению с другими странами в Азербайджане таких негативных фактов меньше, но это все равно серьезно настораживает наше общество», - сказала глава Госкомитета.

Х.Гусейнова выступила с резкой критикой родителей, спешащих выдавать замуж дочерей школьного возраста. «В нашем законодательстве имеются лазейки, которые надо закрыть. К примеру, отец не пускает свою 14-15-летнюю дочь в школу, которую, по его мнению, надо срочно выдать замуж. К сожалению, довольно часто такие ранние браки приводят к разводам. Ведь, по сути, семью создают дети, которые психологические еще не готовы к браку», - подчеркнула она.

Председатель Госкомитета отметила также пропасть, возникающую в отношениях родителей с детьми.

«Некоторые родители радуются, когда их дети сидят спокойно за компьютерами. Но такие родители не знают, чем именно занимается ребенок, ведь Интернет оказывает на человека как положительное, так и негативное воздействие. В результате, нередко к нам в комитет приходят родители, жалующиеся на то, что не могут найти язык со своими детьми и даже просящие нас оградить их от ребенка», - сказала Х.Гусейнова.

Важность нахождения путей решения семейных проблем отметила председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщины и ребенка Агия Нахчыванлы.

«Наша основная задача заключается в своевременном анализе существующих проблем в семьях и нахождении адекватных путей их решения. Ведь даже от мелких семейных споров, в результате, страдают родственники, соседи, друзья, общество», - сказала она.

Важность сохранения семейных традиций отметил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Гюндуз Исмайлов. «Мы не против исламизации общества, мы против потери присущих нашему народу традиций, в том числе семейных ценностей, ведь проповедующие ислам различные народы имеют отличную друг от друга культуру. Поэтому мы выступаем за сохранение азербайджанской культуры поведения», - добавил он.

Г.Исмайлов подчеркнул недопустимость негативного влияния под религиозным прикрытием разных экстремистов на культурные традиции. «Наши семьи должны хранить азербайджанские ценности, не превращаться в арабские, фарсидские. Чужие семейные модели представляют для нас опасность. Трещины в национальных семейных традициях в итоге способны нанести удар по государственности. В исламе допускается брак мужчины с четырьмя женщинами. Но это арабская культура, а не азербайджанская», - сказал зампред ГКРРС.

Р.Бабаев