Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7296 EUR   1.8359 RUR   0.0302 GBR   2.1559 TRY   0.4726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -3° 18 Фев 19 Фев

Дальнее зарубежье 16.02.2017 13:29

Асад призвал начать расследование в отношении Amnesty International, заявил, что не пустит представителей Amnesty в Сирию ни при каких условиях

Президент Сирии Башар Асад считает, что в отношении правозащитной организации Amnesty International необходимо начать расследование в связи с докладом о массовых казнях, якобы имевших место в сирийской военной тюрьме "Сайеднайя" близ Дамаска.

"Стоит лучше начать расследование в отношении самой Amnesty, поскольку она сделала доклад, основанный лишь на голословных обвинениях", - сказал Б.Асад в интервью, которое в четверг вышло в эфире французской радиостанции "Эроп 1".

Он отметил, что не позволит правозащитникам Amnesty приехать в Сирию, ни под каким предлогом, и назвал публикацию доклада "позором для известной во всем мире международной организации".

"Согласились ли бы вы на то, чтобы сирийская делегация приехала к вам, чтобы расследовать причины, по которым ваша армия при президентстве Николя Саркози, а потом при Франсуа Олланде атаковала ливийцев и убила среди них десятки или сотни тысяч? Или мы можем расследовать то, что Саркози получал деньги от Каддафи? Это вопрос суверенитета", - сказал Б.Асад французским журналистам.

По его словам, в докладе не представлено никаких фактических данных, документов и доказательств. "Если вы предстаете перед судом в вашей стране, будет ли суд принимать какое-либо решение, основываясь только на безосновательных утверждениях, или он все же потребует доказательств? ", - добавил Б.Асад.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, АСАД, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Асад готов уйти, если сирийцы не поддержат его на выборах Цель переговоров в Астане - прекращение огня в Сирии, заявил Асад Дамаск готов к переговорам в Астане, ограничений нет, подтверждает Асад Сирия смогла бы быстрее закончить войну без вмешательства извне - Асад Асад заявил, что Саудовская Аравия хочет полностью разрушить Иран и поэтому хочет, чтобы Сирия повернулась спиной к Ирану Асад не считает, что спровоцировал войну в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]