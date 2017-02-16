Асад призвал начать расследование в отношении Amnesty International, заявил, что не пустит представителей Amnesty в Сирию ни при каких условиях

Президент Сирии Башар Асад считает, что в отношении правозащитной организации Amnesty International необходимо начать расследование в связи с докладом о массовых казнях, якобы имевших место в сирийской военной тюрьме "Сайеднайя" близ Дамаска.

"Стоит лучше начать расследование в отношении самой Amnesty, поскольку она сделала доклад, основанный лишь на голословных обвинениях", - сказал Б.Асад в интервью, которое в четверг вышло в эфире французской радиостанции "Эроп 1".

Он отметил, что не позволит правозащитникам Amnesty приехать в Сирию, ни под каким предлогом, и назвал публикацию доклада "позором для известной во всем мире международной организации".

"Согласились ли бы вы на то, чтобы сирийская делегация приехала к вам, чтобы расследовать причины, по которым ваша армия при президентстве Николя Саркози, а потом при Франсуа Олланде атаковала ливийцев и убила среди них десятки или сотни тысяч? Или мы можем расследовать то, что Саркози получал деньги от Каддафи? Это вопрос суверенитета", - сказал Б.Асад французским журналистам.

По его словам, в докладе не представлено никаких фактических данных, документов и доказательств. "Если вы предстаете перед судом в вашей стране, будет ли суд принимать какое-либо решение, основываясь только на безосновательных утверждениях, или он все же потребует доказательств? ", - добавил Б.Асад.