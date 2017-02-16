Премьер Турции заявил, что его страна так же безопасна для туристов, как США или Франция

Турция является безопасной страной для туристов, заявил на открытии World Tourism Forum премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Турция - безопасна для туристов. Нигде в мире нет безопасного места, терроризм не знает границ, нет стран, где не было бы терроризма. Но бояться терроризма - это только на благо самих террористов. Насколько безопасна Америка - настолько и Турция, насколько безопасен Париж - настолько и Стамбул", - сказал Б.Йылдырым.

Он отметил, что для того, чтобы "победить угрозу терроризма", людям из разных стран мира необходимо лучше узнавать друг друга, чему способствует международный туризм.

"Путь объединения человечества - через ознакомление, понимание друг друга, общение без страха, без предрассудков", - добавил он.

World Tourism Forum был основан в 2014 году, в этом году он проходит в Стамбуле с 16 по 18 февраля. Одним из основных партнеров международного форума выступает туроператор Coral Travel, в мероприятии принимают участие порядка 60 представителей российских турагентств.

Философия туристического форума основывается на понятиях мира и сотрудничества, налаживания отношений между культурами, религиями и народами. Региональные встречи форума проходят четыре раза в год на крупнейших площадках по всему миру. По данным организаторов форума, мероприятие также планируется провести в США, Катаре и Китае.