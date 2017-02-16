Россия и Белоруссия обсуждают не только оплату за газ в 2016г, но и его поставки до 2025 года - Новак

Россия и Белоруссия обсуждают не только долги по оплате российского газа за 2016 год, но и поставки газа в республику до 2025 года, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

"Проблема возникла из-за того, что Белоруссия в одностороннем порядке перестала в полном объеме платить за российский газ, по-своему интерпретировав межправсоглашение, заключенное правительствами двух стран в 2011 году. По мнению белорусской стороны, цена на газ должна быть ниже, чем по контракту, заключенному до конца 2017 года. Между тем, контрактная цена рассчитывается по формуле, которая применялась много лет подряд", - сказал он.

"Мы пытались найти компромиссы все второе полугодие 2016 года. При этом переговоры касались не только цен на 2016-2017 годы, речь шла и о дальнейших поставках на период до 2025 года, когда должен быть создан единый газовый рынок Евразийского экономического союза. Ключевым моментом переговоров является обязательство Белоруссии полностью погасить задолженность за поставки российского газа в 2016 году. Это необходимо для того, чтобы восстановить status quo", - подчеркнул министр.