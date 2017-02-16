Россия и Белоруссия обсуждают не только оплату за газ в 2016г, но и его поставки до 2025 года - Новак

Россия и Белоруссия обсуждают не только долги по оплате российского газа за 2016 год, но и поставки газа в республику до 2025 года, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью "Интерфаксу".
"Проблема возникла из-за того, что Белоруссия в одностороннем порядке перестала в полном объеме платить за российский газ, по-своему интерпретировав межправсоглашение, заключенное правительствами двух стран в 2011 году. По мнению белорусской стороны, цена на газ должна быть ниже, чем по контракту, заключенному до конца 2017 года. Между тем, контрактная цена рассчитывается по формуле, которая применялась много лет подряд", - сказал он.
"Мы пытались найти компромиссы все второе полугодие 2016 года. При этом переговоры касались не только цен на 2016-2017 годы, речь шла и о дальнейших поставках на период до 2025 года, когда должен быть создан единый газовый рынок Евразийского экономического союза. Ключевым моментом переговоров является обязательство Белоруссии полностью погасить задолженность за поставки российского газа в 2016 году. Это необходимо для того, чтобы восстановить status quo", - подчеркнул министр.
Баку и Москва обсудили перспективы военно-технического сотрудничества – Минобороны Азербайджана
Баку и Вашингтон обсудили вопросы безопасности на Каспии – Минобороны Азербайджана
Начальник Генштаба РФ обсудил в Баку вопросы военного сотрудничества
Азербайджан в феврале соблюдает обязательства перед ОПЕК по сокращению добычи нефти - Минэнерго
Азербайджан увеличил в 2016г импорт лекарств на 20%, в январе – на 51%
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе снизился до 1,7351 AZN/$1
Число туристов в мире достигнет 1,8 млрд человек к 2030 году
В Азербайджане нужно внедрять институт семейных психологов – глава Госкомитета
Органы правопорядка предотвратили суицид жительницы Баку – МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
В Баку прошел открытый урок танцевальной студии Центра детского творчества РИКЦ. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии