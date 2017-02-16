Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура предоставил министру обороны России Сергею Шойгу "дорожную карту" по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии.
"Относительно гуманитарной операции. Это абсолютно правильно. Вот "дорожная карта", которую я бы хотел вам показать: куда мы собираемся доставить гуманитарную помощь сирийским людям", - сказал С.де Мистура в четверг в ходе встречи с С.Шойгу в Минобороны РФ.
При этом отметил, что "обычно режим прекращения огня должен обеспечить увеличение гуманитарной помощи независимо от погоды - жары или холода".
"Сейчас у нас режим прекращения огня, поэтому мы не видим никаких причин, почему ни мы, ни вы не смогли бы доставлять гуманитарную помощь. Мы обсудим это в деталях", - сказал де Мистура.
Он подчеркнул важность переговоров в Астане в контексте предстоящей работы по Сирии в Женеве.
"В Женеве мы будем работать очень усердно. Даже в Астане у нас есть возможность предоставить оппозиции и правительству возможность обсудить вопрос относительно будущего. Мы можем сделать больше в Женеве. И поэтому Астана является для нас очень важной точкой", - отметил де Мистура.
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