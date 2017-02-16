Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7296 EUR   1.8359 RUR   0.0302 GBR   2.1559 TRY   0.4726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -3° 18 Фев 19 Фев

Дальнее зарубежье 16.02.2017 14:03

Де Мистура предоставил Шойгу "дорожную карту" по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура предоставил министру обороны России Сергею Шойгу "дорожную карту" по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии.

"Относительно гуманитарной операции. Это абсолютно правильно. Вот "дорожная карта", которую я бы хотел вам показать: куда мы собираемся доставить гуманитарную помощь сирийским людям", - сказал С.де Мистура в четверг в ходе встречи с С.Шойгу в Минобороны РФ.

При этом отметил, что "обычно режим прекращения огня должен обеспечить увеличение гуманитарной помощи независимо от погоды - жары или холода".

"Сейчас у нас режим прекращения огня, поэтому мы не видим никаких причин, почему ни мы, ни вы не смогли бы доставлять гуманитарную помощь. Мы обсудим это в деталях", - сказал де Мистура.

Он подчеркнул важность переговоров в Астане в контексте предстоящей работы по Сирии в Женеве.

"В Женеве мы будем работать очень усердно. Даже в Астане у нас есть возможность предоставить оппозиции и правительству возможность обсудить вопрос относительно будущего. Мы можем сделать больше в Женеве. И поэтому Астана является для нас очень важной точкой", - отметил де Мистура.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ООН, ГУМПОМОЩЬ


Похожие новости


Российские военные передали жителям Сирии более 9 тонн гуманитарных грузов, доставили в Дейр-эз-Зор гумпомощь ООН Асад заявил о важности военной поддержки России Асад считает, что сотрудничество Москвы и Вашингтона позитивно отразится на всем остальном мире В МИД РФ надеются, что сотрудничество России, Ирана и Турции по Сирии станет долгосрочным Перспективы сирийского урегулирования после Астаны неплохие - Лавров Путин обсудил с Назарбаевым подготовку астанинской встречи по сирийскому урегулированию - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]