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СНГ 16.02.2017 13:43

Вопрос о введении визового режима с Белоруссией на повестке дня не стоит - Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривается вопрос о введении визового режима РФ с Белоруссией.

"Нет, такая (возможность - ИФ) не рассматривается", - подчеркнул Д.Песков.

Согласно опубликованному в четверг опросу ВЦИОМ, 78% россиян считают, что "нужно отменить безвизовый режим с Белоруссией, Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной российской визы". Только 16% респондентов высказались за сохранение безвизового режима.

При этом большинство россиян воспринимают Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Лишь 4% считают ее конкурентом, 3% - противником.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БЕЛОРУССИЯ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]