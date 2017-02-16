Вопрос о введении визового режима с Белоруссией на повестке дня не стоит - Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривается вопрос о введении визового режима РФ с Белоруссией.

"Нет, такая (возможность - ИФ) не рассматривается", - подчеркнул Д.Песков.

Согласно опубликованному в четверг опросу ВЦИОМ, 78% россиян считают, что "нужно отменить безвизовый режим с Белоруссией, Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной российской визы". Только 16% респондентов высказались за сохранение безвизового режима.

При этом большинство россиян воспринимают Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Лишь 4% считают ее конкурентом, 3% - противником.