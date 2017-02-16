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Карабахский конфликт 16.02.2017 13:47

Баку обещает представить мировой общественности итоги расследования апрельских боестолкновений 2016 года в Карабахе – военный прокурор

Военная прокуратура (ВП) Азербайджана продолжает следственные мероприятия по боестолкновениям в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, заявил глава ВП Ханлар Велиев.

«Мы провели экспертизу тел азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе апрельских боестолкновений. Кроме того, ведутся следственные мероприятия по факту применения Вооруженными силами Армении запрещенной международными конвенциями фосфорного снаряда в отношении мирных азербайджанских граждан»,- сказал Х.Велиев журналистам в четверг.

По его словам, все материалы расследования будут представлены международной общественности.

Как сообщалось ранее, в ходе боестолкновений в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта, начавшихся в результате провокации ВС Армении, погибли более 30 азербайджанских военнослужащих. Кроме этого, в результате армянских обстрелов погибли 6 и получили ранения более 20 мирных азербайджанских граждан, был нанесен серьезный ущерб коммунальной и социальной инфраструктуре.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]