Баку обещает представить мировой общественности итоги расследования апрельских боестолкновений 2016 года в Карабахе – военный прокурор

Военная прокуратура (ВП) Азербайджана продолжает следственные мероприятия по боестолкновениям в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, заявил глава ВП Ханлар Велиев.

«Мы провели экспертизу тел азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе апрельских боестолкновений. Кроме того, ведутся следственные мероприятия по факту применения Вооруженными силами Армении запрещенной международными конвенциями фосфорного снаряда в отношении мирных азербайджанских граждан»,- сказал Х.Велиев журналистам в четверг.

По его словам, все материалы расследования будут представлены международной общественности.

Как сообщалось ранее, в ходе боестолкновений в апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта, начавшихся в результате провокации ВС Армении, погибли более 30 азербайджанских военнослужащих. Кроме этого, в результате армянских обстрелов погибли 6 и получили ранения более 20 мирных азербайджанских граждан, был нанесен серьезный ущерб коммунальной и социальной инфраструктуре.

Ф.Исазаде