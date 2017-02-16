Азербайджан увеличил в 2016г импорт лекарств на 20%, в январе – на 51%

Азербайджан в 2016 году увеличил импорт лекарств на 20%, сказал на пресс-конференции в четверг секретарь Тарифного совета Илькин Меджидов.
«Импорт лекарств (количество упаковок) в 2016 году вырос на 20%, в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года – на 51%», - сказал И.Меджидов.
По его словам, средняя импортная цена лекарственных препаратов в 2016 году составила $1,4 за упаковку против $2,2 в 2015 году и $3 в 2014 году.
«Лекарства в Азербайджан завозят более 50 активных компаний. В стране действуют более 2 тыс. аптек. На каждые 100 тыс. человек населения приходятся 22 аптеки, что соответствует среднему показателю Организации экономического сотрудничества и развития (25)», - сказал И.Меджидов.
По его словам, госрегулирование цен на лекарства в Азербайджане охватило 10,166 тыс. лекарств.
«Последнее регулирование цен было осуществлено 28 ноября 2016 года и с тех пор изменения в цены не вносились. Цены на лекарства будут корректироваться в зависимости от резких изменений курса маната. В настоящее время курс находится на уровне, близком к тому, который мы взяли за базу при определении последних цен», - добавил И.Меджидов.
А.Ахундов
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