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Бизнес и законодательство 16.02.2017 14:04

Азербайджан увеличил в 2016г импорт лекарств на 20%, в январе – на 51%

Азербайджан в 2016 году увеличил импорт лекарств на 20%, сказал на пресс-конференции в четверг секретарь Тарифного совета Илькин Меджидов.

«Импорт лекарств (количество упаковок) в 2016 году вырос на 20%, в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года – на 51%», - сказал И.Меджидов.

По его словам, средняя импортная цена лекарственных препаратов в 2016 году составила $1,4 за упаковку против $2,2 в 2015 году и $3 в 2014 году.

«Лекарства в Азербайджан завозят более 50 активных компаний. В стране действуют более 2 тыс. аптек. На каждые 100 тыс. человек населения приходятся 22 аптеки, что соответствует среднему показателю Организации экономического сотрудничества и развития (25)», - сказал И.Меджидов.

По его словам, госрегулирование цен на лекарства в Азербайджане охватило 10,166 тыс. лекарств.

«Последнее регулирование цен было осуществлено 28 ноября 2016 года и с тех пор изменения в цены не вносились. Цены на лекарства будут корректироваться в зависимости от резких изменений курса маната. В настоящее время курс находится на уровне, близком к тому, который мы взяли за базу при определении последних цен», - добавил И.Меджидов.

А.Ахундов

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Тэги: ЛЕКАРСТВА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]