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Дальнее зарубежье 16.02.2017 14:35

Полиция Бонна создала в городе зоны безопасности к встрече глав МИД G20

Специальные зоны безопасности учреждены в Бонне на время проведения встречи "группы двадцати" на уровне глав МИД, которая открывается в четверг

По данным германского издания "Генераль-Анцайгер", периметры зон безопасности обнесены дорожными блоками, вдоль которых обустроены контрольно-пропускные пункты.

Газета отмечает, что меры безопасности, предпринятые полицией города, создают неудобства для горожан.

Противники проведения встречи заявили о планах провести в четверг демонстрацию.

На встречу в Бонн планируют прибыть около 250 делегатов и 350 журналистов.

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Тэги: ФРГ, БОНН, G20, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]