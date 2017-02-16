Полиция Бонна создала в городе зоны безопасности к встрече глав МИД G20

Специальные зоны безопасности учреждены в Бонне на время проведения встречи "группы двадцати" на уровне глав МИД, которая открывается в четверг

По данным германского издания "Генераль-Анцайгер", периметры зон безопасности обнесены дорожными блоками, вдоль которых обустроены контрольно-пропускные пункты.

Газета отмечает, что меры безопасности, предпринятые полицией города, создают неудобства для горожан.

Противники проведения встречи заявили о планах провести в четверг демонстрацию.

На встречу в Бонн планируют прибыть около 250 делегатов и 350 журналистов.