Число туристов в мире достигнет 1,8 млрд человек к 2030 году

Количество путешественников в мире достигнет 1,8 млрд человек к 2030 году, заявил посол Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Майкл Френзел на Международном туристическом форуме в Стамбуле.
"В 2016 году число туристов в мире составило 1,235 млрд, и мы видим тренд - индустрия пошла в рост, это почти 4% роста по сравнению с 2015 годом, или на 46 млн туристов больше. А к 2030 году, согласно прогнозам, этот показатель достигнет 1,8 млрд человек", - сказал М.Френзел.
По его словам, от глобального ВВП туризм составляет 9,8%, приросту способствует, в том числе, экономическая активность в Азии, развитие технологий и другие факторы.
"Сектор туризма занимает в семь раз больше людей, чем сектор производственный и вдвое больше, чем сектор услуг. Несмотря на спад глобальной экономики, сектор туризма остается оживленным и показывает рост", - добавил он.
World Tourism Forum был основан в 2014 году, в Стамбуле он проходит в этом году с 16 по 18 февраля. Одним из основных партнеров международного форума выступает туроператор Coral Travel, в мероприятии принимают участие порядка 60 представителей российских турагентств. Региональные встречи форума проходят четыре раза в год на крупнейших площадках по всему миру. По данным организаторов форума, мероприятие также планируется провести в США, Катаре и Китае.
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