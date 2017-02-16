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Это интересно 16.02.2017 14:35

Число туристов в мире достигнет 1,8 млрд человек к 2030 году

Количество путешественников в мире достигнет 1,8 млрд человек к 2030 году, заявил посол Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Майкл Френзел на Международном туристическом форуме в Стамбуле.

"В 2016 году число туристов в мире составило 1,235 млрд, и мы видим тренд - индустрия пошла в рост, это почти 4% роста по сравнению с 2015 годом, или на 46 млн туристов больше. А к 2030 году, согласно прогнозам, этот показатель достигнет 1,8 млрд человек", - сказал М.Френзел.

По его словам, от глобального ВВП туризм составляет 9,8%, приросту способствует, в том числе, экономическая активность в Азии, развитие технологий и другие факторы.

"Сектор туризма занимает в семь раз больше людей, чем сектор производственный и вдвое больше, чем сектор услуг. Несмотря на спад глобальной экономики, сектор туризма остается оживленным и показывает рост", - добавил он.

World Tourism Forum был основан в 2014 году, в Стамбуле он проходит в этом году с 16 по 18 февраля. Одним из основных партнеров международного форума выступает туроператор Coral Travel, в мероприятии принимают участие порядка 60 представителей российских турагентств. Региональные встречи форума проходят четыре раза в год на крупнейших площадках по всему миру. По данным организаторов форума, мероприятие также планируется провести в США, Катаре и Китае.

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Тэги: МИР, ТУРИСТЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]