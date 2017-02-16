НАТО не намерена развертывать на востоке Европы силы, соразмерные с теми, которые развертывает Россия - Столтенберг

Размещение на востоке Европы сил НАТО носит взвешенный и оборонительный характер, поэтому количество сил в регионе не будет соразмерным с силами, которые развертывает Россия, сказал в четверг на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не будем развертывать столько же танков и самолетов, сколько развертывает Россия. Наша цель - предотвратить конфликт и не провоцировать его", - отметил он