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СНГ 16.02.2017 15:00

Могерини на встрече в Брюсселе заявила президенту Киргизии о важности проведения честных президентских выборов осенью

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заверила президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в поддержке развития демократии в Киргизии.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Еврокомиссии, на прошедшей в Брюсселе встрече президента А.Атамбаева с Ф.Могерини обсуждалось состояние отношений между Евросоюзом и Киргизией, а также проводимые в республике реформы.

"Федерика Могерини подтвердила приверженность Евросоюза укреплению сотрудничества с Киргизией, оказанию поддержки властям страны в построении демократии и обеспечении устойчивого экономического роста", - сообщили в пресс-службе.

Верховный представитель Евросоюза отметила "достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы республики, а также подчеркнула важность проведения осенью этого года свободных, честных и прозрачных президентских выборов для дальнейшей демократизации республики".

"Федерика Могерини подчеркнула необходимость построения положительных примеров сотрудничества между странами Центральной Азии. В связи с этим она отметила важную работу, проводимую в регионе Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и подчеркнула важность продолжительного и тесного сотрудничества с этой организацией", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, Алмазбек Атамбаев проинформировал Ф.Могерини о политических изменениях в Киргизии и регионе.

Президент Киргизии находится в Брюсселе с рабочим визитом, где проводит встречи с руководителями институтов ЕС.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЕС, ПРЕЗИДЕНТ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]