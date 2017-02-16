Могерини на встрече в Брюсселе заявила президенту Киргизии о важности проведения честных президентских выборов осенью

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заверила президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в поддержке развития демократии в Киргизии.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Еврокомиссии, на прошедшей в Брюсселе встрече президента А.Атамбаева с Ф.Могерини обсуждалось состояние отношений между Евросоюзом и Киргизией, а также проводимые в республике реформы.

"Федерика Могерини подтвердила приверженность Евросоюза укреплению сотрудничества с Киргизией, оказанию поддержки властям страны в построении демократии и обеспечении устойчивого экономического роста", - сообщили в пресс-службе.

Верховный представитель Евросоюза отметила "достигнутый прогресс в реформировании избирательной системы республики, а также подчеркнула важность проведения осенью этого года свободных, честных и прозрачных президентских выборов для дальнейшей демократизации республики".

"Федерика Могерини подчеркнула необходимость построения положительных примеров сотрудничества между странами Центральной Азии. В связи с этим она отметила важную работу, проводимую в регионе Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и подчеркнула важность продолжительного и тесного сотрудничества с этой организацией", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, Алмазбек Атамбаев проинформировал Ф.Могерини о политических изменениях в Киргизии и регионе.

Президент Киргизии находится в Брюсселе с рабочим визитом, где проводит встречи с руководителями институтов ЕС.