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СНГ 16.02.2017 14:42

Украина сохраняет ограниченные экономические отношения с предприятиями Донбасса, которые платят Киеву налоги - Порошенко

Киев сохраняет ограниченные экономические отношения с теми предприятиями на востоке страны, которые платят налоги в госбюджет, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы сохраняем крайне ограниченные и очень лимитированные экономические отношения. Подчеркиваю, это не торговля с оккупантами - это сотрудничество с теми предприятиями, которые, находясь на оккупированной территории, все-таки смогли остаться в правовом поле Украины. Подчеркиваю: те, кто платит налоги в бюджет Украины", - сказал П.Порошенко в Киеве в четверг на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]