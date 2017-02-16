Украина сохраняет ограниченные экономические отношения с предприятиями Донбасса, которые платят Киеву налоги - Порошенко

Киев сохраняет ограниченные экономические отношения с теми предприятиями на востоке страны, которые платят налоги в госбюджет, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы сохраняем крайне ограниченные и очень лимитированные экономические отношения. Подчеркиваю, это не торговля с оккупантами - это сотрудничество с теми предприятиями, которые, находясь на оккупированной территории, все-таки смогли остаться в правовом поле Украины. Подчеркиваю: те, кто платит налоги в бюджет Украины", - сказал П.Порошенко в Киеве в четверг на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.