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Дальнее зарубежье 16.02.2017 15:15

Освобождение Ракки - не приоритетная задача для армии Сирии, говорит Асад

Президент Сирии Башар Асад заявил, что приоритетная цель сирийской армии состоит не только в освобождении Ракки от террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), но в восстановлении контроля над всей территории страны.

"Нет, Ракка не является приоритетной целью. Она является лишь символом ИГ", - сказал Б.Асад интервью, которое в четверг вышло в эфире французской радиостанции "Эроп-1".

По его словам, "обязанность любого правительства" состоит в том, чтобы "восстановить контроль над каждым дюймом территории".

"Для нас все в приоритете в зависимости от того, каким образом развивается ситуация, для нас все играет одинаковую роль, будь то Ракка, Пальмира, Идлиб", - добавил президент Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРРОРИСТЫ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]