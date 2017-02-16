Освобождение Ракки - не приоритетная задача для армии Сирии, говорит Асад

Президент Сирии Башар Асад заявил, что приоритетная цель сирийской армии состоит не только в освобождении Ракки от террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), но в восстановлении контроля над всей территории страны.

"Нет, Ракка не является приоритетной целью. Она является лишь символом ИГ", - сказал Б.Асад интервью, которое в четверг вышло в эфире французской радиостанции "Эроп-1".

По его словам, "обязанность любого правительства" состоит в том, чтобы "восстановить контроль над каждым дюймом территории".

"Для нас все в приоритете в зависимости от того, каким образом развивается ситуация, для нас все играет одинаковую роль, будь то Ракка, Пальмира, Идлиб", - добавил президент Сирии.