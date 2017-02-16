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СНГ 16.02.2017 15:45

Атамбаев заявил, что не знает, кто будет следующим президентом Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече в Брюсселе с председателем Евросовета Дональдом Туском заявил, что следующий глава государства определится на предстоящих в ноябре президентских выборах, и имени его он не знает.

"Надеюсь, что вы знаете, кто будет новым президентом Киргизии и вашим преемником", - заявил председатель Евросовета.

В свою очередь А.Атамбаев сказал, что "не знает, кто будет следующим президентом страны", и добавил, что "выборы президента Киргизии по закону пройдут в третье воскресение ноября".

"У нас реально честные выборы", - подчеркнул президент Киргизии.

Встреча с Д.Туском прошла в рамках рабочего визита президента Киргизии в Брюссель.

Ранее А.Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен готовить себе преемника. Накануне было объявлено, что выборы президента в Киргизии состоятся 19 ноября текущего года

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ТУСК


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