Атамбаев заявил, что не знает, кто будет следующим президентом Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече в Брюсселе с председателем Евросовета Дональдом Туском заявил, что следующий глава государства определится на предстоящих в ноябре президентских выборах, и имени его он не знает.

"Надеюсь, что вы знаете, кто будет новым президентом Киргизии и вашим преемником", - заявил председатель Евросовета.

В свою очередь А.Атамбаев сказал, что "не знает, кто будет следующим президентом страны", и добавил, что "выборы президента Киргизии по закону пройдут в третье воскресение ноября".

"У нас реально честные выборы", - подчеркнул президент Киргизии.

Встреча с Д.Туском прошла в рамках рабочего визита президента Киргизии в Брюссель.

Ранее А.Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен готовить себе преемника. Накануне было объявлено, что выборы президента в Киргизии состоятся 19 ноября текущего года