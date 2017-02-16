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СНГ 16.02.2017 15:27

На переговорах в Астане согласуют детальный план по имплементации перемирия в Сирии

На встрече в Астане готовятся к подписанию два документа, один из них содержит детальный план по имплементации перемирия сторонами конфликта в Сирии, сообщил "Интерфаксу" источник в делегации одной из стран-гарантов перемирия.

"Подготовлены два документа, пока они финально не согласованы", - сказал источник.

"Один из документов содержит детальный план, шаги, которые обязуются предпринимать группировки оппозиции с одной стороны, и сирийское правительство - с другой, для закрепления перемирия", - сказал собеседник агентства.

"Второй документ касается создания оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня при участии России, Турции и Ирана", - пояснил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ, СИРИЯ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]