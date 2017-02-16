На переговорах в Астане согласуют детальный план по имплементации перемирия в Сирии

На встрече в Астане готовятся к подписанию два документа, один из них содержит детальный план по имплементации перемирия сторонами конфликта в Сирии, сообщил "Интерфаксу" источник в делегации одной из стран-гарантов перемирия.

"Подготовлены два документа, пока они финально не согласованы", - сказал источник.

"Один из документов содержит детальный план, шаги, которые обязуются предпринимать группировки оппозиции с одной стороны, и сирийское правительство - с другой, для закрепления перемирия", - сказал собеседник агентства.

"Второй документ касается создания оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня при участии России, Турции и Ирана", - пояснил он.