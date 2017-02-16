Мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской госгранице прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

Очередной мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской госгранице вблизи села Коханаби Товузского района Азербайджана прошел без эксцессов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Питер Шведберг, со стороны Армении - полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Христо Христов.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
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