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Карабахский конфликт 16.02.2017 14:56

Мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской госгранице прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

Очередной мониторинг ОБСЕ на азербайджано-армянской госгранице вблизи села Коханаби Товузского района Азербайджана прошел без эксцессов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Питер Шведберг, со стороны Армении - полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Христо Христов.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСЕ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]