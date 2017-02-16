Начальник Генштаба РФ обсудил в Баку вопросы военного сотрудничества

Военное сотрудничество обсуждалось на встрече в Баку начальника российского Генштаба Валерия Герасимова с руководством Минобороны Азербайджана.

"Были обсуждены вопросы текущего состояния и перспективы сотрудничества между военными ведомствами двух стран", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в российской делегации.

В.Герасимов встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и начальником Генштаба Азербайджана Наджмеддином Садыковым.

Как сообщал "Интерфакс", в четверг в Баку состоится встреча В.Герасимова с главой комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом.

"Согласованной повесткой предусмотрено обсуждение текущего состояния и перспектив военного взаимодействия между РФ и США, а также вопросов предотвращения инцидентов в связи с военной деятельностью сторон", - сообщили накануне "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ о повестке встречи В.Герасимова и Дж.Данфорда.