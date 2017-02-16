Баку и Вашингтон обсудили вопросы безопасности на Каспии – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозеф Данфорд обсудили в четверг в Баку вопросы безопасности на Каспии, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности в Каспийском море, нераспространения оружия массового поражения, а также вопросы расширения двустороннего военного сотрудничества проведения тренингов и военного образования»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде