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Внешняя политика 16.02.2017 15:42

Баку и Вашингтон обсудили вопросы безопасности на Каспии – Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозеф Данфорд обсудили в четверг в Баку вопросы безопасности на Каспии, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности в Каспийском море, нераспространения оружия массового поражения, а также вопросы расширения двустороннего военного сотрудничества проведения тренингов и военного образования»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ВОЕННЫЕ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]