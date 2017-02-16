Премьер Эстонии опроверг заявления СМИ, что республика следит за сотрудниками Трампа

Эстония не следит за своими союзниками, заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

Комментируя публикацию журнала Newsweek о том, что одна из балтийских стран якобы собирает разведданные о сотрудниках президента США Дональда Трампа, он сказал на пресс-конференции в Таллине, что "Эстония не ведет разведку за своими союзниками".

Премьер отметил, что связывался со спецслужбами Эстонии, и "я в своих утверждениях уверен не на 99%, а на все 100%, что это так (т.е.слежка не ведется - ИФ)".

"Наоборот, мы очень ценим поданный министром обороны США Джеймсом Мэтиссом сигнал на встрече министров обороны НАТО, где он отметил в лучшем свете наше членство в НАТО. Для Эстонии очень важны союзнические отношения с США. Подобные новости ни в коей мере не отвечают истине", - подчеркнул глава правительства.

По данным Newsweek, одно из государств Балтии собирает разведданные о сотрудниках Д.Трампа в Белом доме и ведущих сотрудниках его компании Trump Organization. Это якобы вызвано опасениями со стороны Балтии, что в случае изменения политики США в отношении России может возникнуть угроза для безопасности стран региона.

В середине января СМИ США утверждали, что внешняя разведка Эстонии следила за прошедшей в Праге встречей между представителем будущего президента США Дональда Трампа и депутатом Госдумы РФ.