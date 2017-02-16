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СНГ 16.02.2017 15:48

16 терактов и 45 преступлений террористической направленности предотвращены в 2016 году - Путин

Российские спецслужбы предотвратили в прошлом году 16 террористических актов, сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ в четверг.

"ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратило 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов", - сказал В.Путин.

"За это вам отдельное большое спасибо", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕРАКТЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]