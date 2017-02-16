16 терактов и 45 преступлений террористической направленности предотвращены в 2016 году - Путин

Российские спецслужбы предотвратили в прошлом году 16 террористических актов, сообщил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ в четверг.

"ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратило 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов", - сказал В.Путин.

"За это вам отдельное большое спасибо", - сказал президент.