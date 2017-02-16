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Регион 16.02.2017 18:01

Генсек НАТО подтверждает поддержку территориальной целостности Грузии

Вопросы, связанные с интеграцией Грузии в НАТО обсудили в четверг на встрече в Брюсселе министр обороны Грузии Леван Изория и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Как ранее сообщалось, в рамках заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе проходит заседание комиссии НАТО-Грузия, участие в котором принимает Л.Изория. Это первый визит Л.Изория в штаб-квартиру НАТО в ранге министра обороны Грузии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, встреча Л.Изория с генсеком НАТО состоялась до начала заседания комиссии НАТО-Грузия.

"Йенс Столтенберг еще раз подтвердил твердую поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии", - сообщает пресс-служба.

О других деталях встречи не сообщается.

Накануне министр обороны Грузии заявил журналистам, что надеется на поддержку со стороны стран НАТО проводимых в Грузии реформ.

"Политически еще раз мы хотим заявить о нашем желании, готовности и мотивации стать членом НАТО. Для этого мы делаем все возможное и именно с этой целью осуществляются реформы", - сказал Л.Изория.

Он также сообщил, что для Грузии "особый интерес представляет тема усиления безопасности в регионе Черного моря", в связи с чем будет обсуждаться вопрос сотрудничества с НАТО в этом направлении.

"Мы уже направили свои предложения о том, в какой форме Грузия может быть включена в практические мероприятия безопасности Черного моря", - заявил глава Минобороны. Он отметил, что Грузия уже включена в стратегические дискуссии по этому вопросу, но здесь разговор идет именно о практических мероприятиях, в которых страна может принять участие.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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