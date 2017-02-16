Генсек НАТО подтверждает поддержку территориальной целостности Грузии

Вопросы, связанные с интеграцией Грузии в НАТО обсудили в четверг на встрече в Брюсселе министр обороны Грузии Леван Изория и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Как ранее сообщалось, в рамках заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе проходит заседание комиссии НАТО-Грузия, участие в котором принимает Л.Изория. Это первый визит Л.Изория в штаб-квартиру НАТО в ранге министра обороны Грузии.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, встреча Л.Изория с генсеком НАТО состоялась до начала заседания комиссии НАТО-Грузия.
"Йенс Столтенберг еще раз подтвердил твердую поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии", - сообщает пресс-служба.
О других деталях встречи не сообщается.
Накануне министр обороны Грузии заявил журналистам, что надеется на поддержку со стороны стран НАТО проводимых в Грузии реформ.
"Политически еще раз мы хотим заявить о нашем желании, готовности и мотивации стать членом НАТО. Для этого мы делаем все возможное и именно с этой целью осуществляются реформы", - сказал Л.Изория.
Он также сообщил, что для Грузии "особый интерес представляет тема усиления безопасности в регионе Черного моря", в связи с чем будет обсуждаться вопрос сотрудничества с НАТО в этом направлении.
"Мы уже направили свои предложения о том, в какой форме Грузия может быть включена в практические мероприятия безопасности Черного моря", - заявил глава Минобороны. Он отметил, что Грузия уже включена в стратегические дискуссии по этому вопросу, но здесь разговор идет именно о практических мероприятиях, в которых страна может принять участие.
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