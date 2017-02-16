Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7296 EUR   1.8359 RUR   0.0302 GBR   2.1559 TRY   0.4726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -3° 18 Фев 19 Фев

Регион 16.02.2017 18:41

Министр обороны Грузии надеется на усиление помощи со стороны США

Министр обороны Грузии Леван Изория в четверг в рамках проходящего в Брюсселе заседания комиссии НАТО-Грузия встретился с помощником министра обороны США по вопросам международной безопасности Кеннетом Хендельманом.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, проводимых в Грузии реформ, а также особое внимание было уделено вопросу "деструктивной политики России в отношении Грузии".

По информации пресс-службы, "по заявлению министра обороны Грузии, несмотря на сбалансированную политику правительства Грузии, Россия продолжает создавать угрозу безопасности Грузии".

"Леван Изория выразил надежду, что новая администрация США окажет более сильную и практическую помощь Грузии для сдерживания агрессивной политики России", - отметили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, США, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Американский посол в Тбилиси обеспокоен широкомасштабными учениями российской армии на Кавказе Керри ждут на следующей неделе в Тбилиси Глава Минобороны Грузии заявила о хороших "сюрпризах" на переговорах в Белом доме Глава Пентагона пообещал Грузии "большую помощь" в укреплении обороноспособности В США заявляют о неизменности своей позиции в отношении суверенитета Грузии Глава грузинской церкви осуждает разрешение в США однополых браков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]