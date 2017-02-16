Министр обороны Грузии надеется на усиление помощи со стороны США

Министр обороны Грузии Леван Изория в четверг в рамках проходящего в Брюсселе заседания комиссии НАТО-Грузия встретился с помощником министра обороны США по вопросам международной безопасности Кеннетом Хендельманом.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, проводимых в Грузии реформ, а также особое внимание было уделено вопросу "деструктивной политики России в отношении Грузии".

По информации пресс-службы, "по заявлению министра обороны Грузии, несмотря на сбалансированную политику правительства Грузии, Россия продолжает создавать угрозу безопасности Грузии".

"Леван Изория выразил надежду, что новая администрация США окажет более сильную и практическую помощь Грузии для сдерживания агрессивной политики России", - отметили в пресс-службе.