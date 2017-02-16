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Дальнее зарубежье 16.02.2017 18:19

Визовые ограничения сдерживают развитие туризма в мире - UNWTO

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) призвала не ограничивать возможности граждан всех стран мира путешествовать.

"Мы считаем, что ограничение в визах и ограничения в возможностях путешествовать - это неправильно", - заявил посол UNWTO Майкл Френзел на Международном туристическом форуме в Стамбуле.

Он снова обратился к властям США, призвав отменить ограничения для граждан семи стран, напомнив, что жесткая визовая политика в начале 2000-х привела страну к потере более $600 млрд в туристической отрасли за декаду.

"Я надеюсь, что правительство США пересмотрит этот запрет", - подчеркнул он.

Президент Ассоциации туристических агентств Турции Башаран Улусой также отметил, что визовые ограничения не способствуют развитию туризма в мире.

"Мы говорим о том, что Турция - страна, которая не только принимает туристов, но также путешествует, 568 тыс. туристов путешествовали раньше, сейчас - 9,5 млн туристов, это означает экономический рост. Я не понимаю, почему Турцию обременяют визами", - прокомментировал он ситуацию с греческими островами.

Он отметил, что турецкие туристы при такой политике могут переориентироваться на другие направления.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием новых беженцев, а также запрещающий выдачу въездных виз гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Позднее суд в Сиэтле ввел запрет на реализацию указа, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде. На этой неделе сообщалось, что Д.Трамп заявил, что обдумывает возможность составления нового варианта указа, целью которого является ограничение въезда в США граждан ряда мусульманских стран.

На этой неделе стало также известно, что Европейская комиссия не одобрила проект по безвизовому посещению греческих островов в восточной части Эгейского моря туристами из стран, не являющихся членами ЕС. Кроме того, из-за вопросов безопасности и проблем с беженцами не была продлена специальная визовая программа для турецких путешественников, которая действовала с 2012 года. Граждане Турции, прибывая в порты восточных островов Эгейского моря морским транспортом, получали однодневную визу. Действие этой программы закончилось 30 октября прошлого года.

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Тэги: МИР, UNWTO, ТУРИЗМ, ВИЗЫ

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