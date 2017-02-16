Казахстан готов внести свой вклад в сирийское урегулирование - МИД

Казахстан, как непостоянный член СБ ООН, готов внести свой вклад в урегулирование вопроса безопасности в Сирии, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов.

"Казахстан как непостоянный член Совбеза ООН на период 2017-2018 годов приложит все усилия для того, чтобы решить вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности. В этом отношении мы готовы внести свой вклад в урегулирование вопросов по Сирии", - сказал он в ходе открытия пленарного заседания "Астана 2".