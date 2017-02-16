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СНГ 16.02.2017 19:03

Казахстан готов внести свой вклад в сирийское урегулирование - МИД

Казахстан, как непостоянный член СБ ООН, готов внести свой вклад в урегулирование вопроса безопасности в Сирии, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов.

"Казахстан как непостоянный член Совбеза ООН на период 2017-2018 годов приложит все усилия для того, чтобы решить вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности. В этом отношении мы готовы внести свой вклад в урегулирование вопросов по Сирии", - сказал он в ходе открытия пленарного заседания "Астана 2".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, СИРИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]