Казахстан готов внести свой вклад в сирийское урегулирование - МИД

Казахстан, как непостоянный член СБ ООН, готов внести свой вклад в урегулирование вопроса безопасности в Сирии, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов.
"Казахстан как непостоянный член Совбеза ООН на период 2017-2018 годов приложит все усилия для того, чтобы решить вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности. В этом отношении мы готовы внести свой вклад в урегулирование вопросов по Сирии", - сказал он в ходе открытия пленарного заседания "Астана 2".
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