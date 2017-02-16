Шеф Пентагона практически не сомневается во вмешательстве России в выборы в странах Запада

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявил, что он не сомневается во вмешательстве России в выборы за рубежом.

"Сейчас я могу сказать, что у меня мало сомнений по поводу того, что Россия вмешивалась или пыталась вмешаться в выборный процесс ряда демократических государств", - сказал Дж.Мэттис на пресс-конференции в четверг по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.