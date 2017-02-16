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Дальнее зарубежье 16.02.2017 18:33

Шеф Пентагона практически не сомневается во вмешательстве России в выборы в странах Запада

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, заявил, что он не сомневается во вмешательстве России в выборы за рубежом.

"Сейчас я могу сказать, что у меня мало сомнений по поводу того, что Россия вмешивалась или пыталась вмешаться в выборный процесс ряда демократических государств", - сказал Дж.Мэттис на пресс-конференции в четверг по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ГЛАВА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]