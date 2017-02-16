Конгрессмены США нанесут визит в штаб-квартиру НАТО 17 февраля

Делегация Конгресса США посетит в пятницу штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет делегацию Конгресса Соединенных Штатов во главе с сенатором Джоном Маккейном в пятницу, 17 февраля 2017 года, в штаб-квартире организации", - говорится в коммюнике пресс-службы, распространенном в четверг.