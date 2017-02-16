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Финансы 16.02.2017 17:26

НФПП выдал первые в 2017г льготные кредиты

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал предпринимателям в Азербайджане первые в 2017 году льготные кредиты на общую сумму 270 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

«НФПП в четверг организовал в Шамкирском районе мероприятие по господдержке предпринимательства, на котором выдал предпринимателям кредиты на 270 тыс. манатов. Выданные кредиты будут направлены на развитие сфер животноводства, виноградарства, садоводства, овощеводства», - говорится в сообщении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Ахундов

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Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]