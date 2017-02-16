НФПП выдал первые в 2017г льготные кредиты

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал предпринимателям в Азербайджане первые в 2017 году льготные кредиты на общую сумму 270 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

«НФПП в четверг организовал в Шамкирском районе мероприятие по господдержке предпринимательства, на котором выдал предпринимателям кредиты на 270 тыс. манатов. Выданные кредиты будут направлены на развитие сфер животноводства, виноградарства, садоводства, овощеводства», - говорится в сообщении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Ахундов