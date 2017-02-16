Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7296 EUR   1.8359 RUR   0.0302 GBR   2.1559 TRY   0.4726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -3° 18 Фев 19 Фев

Спорт 16.02.2017 17:27

Чемпионат Мира 2026 года может пройти в нескольких странах - глава ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Чемпионат Мира по футболу 2026 года может пройти в нескольких странах, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Было бы замечательно с учетом нашего развития и наследия, чтобы чемпионат мира 2026 года прошел в трех-четырех странах на четырех-пяти стадионах в каждой из них", - цитирует Би-би-си слова Дж.Инфантино.

Ранее ФИФА решила увеличить число участников чемпионатов мира с 32 до 48 команд, с 2026 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИФА, ПРЕЗИДЕНТ, ЧЕМПИОНАТ


Похожие новости


Президент ФИФА Инфантино хочет помочь России и Катару организовать лучшие чемпионаты мира по футболу в истории Сегодня выберут нового президента ФИФА Шампань не исключил, что будет баллотироваться в президенты ФИФА Букмекеры считают Платини главным претендентом на пост президента ФИФА Азия и Океания поддержат Блаттера на выборах президента ФИФА - СМИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]