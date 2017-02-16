Город Туркестан в Казахстане официально вступит в права культурной столицы тюркского мира в марте

Город Туркестан, расположенный в Южно-Казахстанской области, официально станет культурной столицы тюркского мира 2017 года в марте, сообщил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.
На заседании коллегии ведомства в четверг А.Мухамедиулы напомнил, что решение о признании Туркестана культурной столицей тюркского мира 2017 года было единогласно принято на 34-м заседании постоянного совета ТЮРКСОЙ в Азербайджане, сообщили в пресс-службе министерства.
"22 марта состоится торжественная церемония открытия. Пользуясь, случаем, приглашаю всех принять участие", - сказал министр.
"Уверен, в рамках предстоящего ЭКСПО это мероприятие встанет в ряд стратегических культурных проектов Казахстана", - добавил А.Мухамедиулы.
Туркестан является одним из древнейших городов Казахстана.
Президент Алиев примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Азербайджан продолжит оказывать поддержку Палестине на международной арене – замглавы МИД
В Азербайджане за 5 лет уволено около 150 сотрудников внутренних дел за нарушение прав человека – глава МВД
Азербайджанская делегация во главе с министром экономики посетит иранские Ардебиль и Урмию
НФПП выделил кредиты на 48 млн манатов для созданияпредприятий в агропарках
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Наблюдатели ОБСЕ констатируют снижение напряженности в Донбассе
Расходы британцев на рестораны растут, на вино и табак снижаются - статданные
Президент Киргизии не обсуждал Украину на встречах в Брюсселе, затрагивались террористические угрозы в Центральной Азии
Таллинну в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Русисты из Баку приняли участие в вебинаре по русскому языку
В Баку состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству русского поэта и писателя Николая Некрасова. Фоторепортаж
В Баку прошел лекторий о творчестве русского художника Григория Гагарина
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Россия и Грузия могут открыть транспортные коридоры в Армению через Абхазию и Южную Осетию
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии