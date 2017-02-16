Город Туркестан в Казахстане официально вступит в права культурной столицы тюркского мира в марте

Город Туркестан, расположенный в Южно-Казахстанской области, официально станет культурной столицы тюркского мира 2017 года в марте, сообщил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

На заседании коллегии ведомства в четверг А.Мухамедиулы напомнил, что решение о признании Туркестана культурной столицей тюркского мира 2017 года было единогласно принято на 34-м заседании постоянного совета ТЮРКСОЙ в Азербайджане, сообщили в пресс-службе министерства.

"22 марта состоится торжественная церемония открытия. Пользуясь, случаем, приглашаю всех принять участие", - сказал министр.

"Уверен, в рамках предстоящего ЭКСПО это мероприятие встанет в ряд стратегических культурных проектов Казахстана", - добавил А.Мухамедиулы.

Туркестан является одним из древнейших городов Казахстана.